Milton Neves assume novo programa na Band após fim do 'Terceiro Tempo'

Milton Neves, de 71 anos, segue no time de contratados da Band. Após o fim do "Terceiro Tempo", no fim deste mês, o apresentador comandará o programa "Gol: O Grande Momento do Futebol" e continuará atuando nas rádios da emissora. A informação foi confirmada pela Band através de um comunicado.

"Milton Neves, profissional prestigiado e muito querido no Grupo Bandeirantes, apresentará o 'Terceiro Tempo' até o final deste mês. Após este período, o apresentador continuará atuando nas rádios da emissora e assumirá o programa 'Gol: O Grande Momento do Futebol', que fez muito sucesso sob o comando de Alexandre Santos e, posteriormente, do próprio Milton de 1999 a 2001", diz a nota.

A Band ainda dá mais detalhes sobre a atração que vai substituir o "Terceiro Tempo". "A partir de julho, estreia o novo programa 'Apito Final', com apresentação de Neto, que irá ao ar aos domingos no lugar do Terceiro Tempo", finaliza o comunicado.