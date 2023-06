Após ser acusado de humilhar cantora, Péricles revela motivo de não ter se apresentado com a artista

Péricles se manifestou, através de sua assessoria de imprensa, sobre as acusações feitas pela cantora Carol Pereira, que afirmou ter sido humilhada pelo sambista, já que ele não teria permitido que ela fizesse uma participação em seu show no evento "I Love Samba", em Minas Gerais, na última sexta-feira. Em um comunicado, enviado ao O DIA, neste domingo, a equipe do ex-integrante do Exaltasamba revelou o motivo da artista não ter subido ao palco com seu ídolo.

"No material de divulgação, veiculado pela produção do evento, constam três outras atrações independentes, entre elas a cantora Carol Pereira. Nunca existiu qualquer solicitação por parte da empresa promotora ou da própria artista para que sua apresentação se desse dentro do show do Péricles, como uma participação. Ao chegarem ao local do evento, o artista e sua equipe foram surpreendidos pelo contratante para que a cantora Carol Pereira fizesse uma participação em seu show", inicia a nota.



"Qualquer participação exige um contato prévio entre os artistas para definir a música que será apresentada. Exige também um ensaio para ajustar as vozes e para a banda se familiarizar com o que os artistas pretendem apresentar no palco. Não havia tempo hábil para viabilizar essa apresentação conjunta, uma vez que o artista foi comunicado no momento em que chegou ao local do evento, minutos antes do início do seu show", continua.

Já que não houve nenhum ensaio, Péricles preferiu não cantar com Carol mas justificou sua decisão em conversa com a cantora nos bastidores. "Sempre prezando pela qualidade das suas apresentações e em respeito ao público presente e à cantora Carol Pereira, Péricles não se sentiu confortável em fazer algo que soasse como improviso. Para que não houvesse qualquer mal entendido ou distorções dos fatos, Péricles fez questão de recebê-la com todo carinho no camarim e explicar pessoalmente o ocorrido. Ela ouviu e entendeu perfeitamente a situação".

Por fim, a nota esclarece: "Se existiu qualquer acordo para que a artista fizesse uma participação no show do Péricles, isso foi feito entre a cantora e a produção do evento, fato que desconhecemos e pelo qual não podemos nos responsabilizar. Péricles é amplamente conhecido por dar diversas oportunidades a novos talentos e valorizar todos os artistas de todos os segmentos".

'A gente, que é peixe pequeno, é humilhado'

Carol Pereira deu sua versão sobre o caso em um vídeo publicado no Instagram, neste sábado. Ela disse que estava ansiosa para cantar ao lado de Péricles, mas que foi surpreendida com a negativa do sambista. "Estou gravando esse vídeo para vocês, principalmente para a galera que estava torcendo muito, para que acontecesse feat, estou falando há dias, que eu estou ansiosa, uma pilha de nervos. Planejei tudo, planejei roupa, maquiagem, sandália, tudo, para poder estar impecável para realizar o meu sonho. Infelizmente, não aconteceu", começou ela.

"Mais uma vez, a gente, que é peixe pequeno, é humilhado. Eu nunca pensei que eu fosse gravar um vídeo assim, nunca. Eu odeio a questão de me vitimizar e tudo. O pessoal da produção me deixou entrar como participação. Isso foi conversado antes. A galera do evento não tirou isso debaixo do braço antes de comunicar à galera, então, estava certa que essa participação ia acontecer. Simplesmente, chegou na hora e o artista não quis deixar que essa participação acontecesse. Ele falou com todas as letras no camarim e, depois, começou com aquele jogo de empurra para o empresário. Porque é assim: você idealiza o artista que você é fã. E, chega na hora, acontece essas coisas", lamentou.

"Eu fiquei arrasada com tudo o que aconteceu. Que não aconteceu, né? Então é isso, eu quero agradecer. Estou gravando esse vídeo, gente, porque eu preciso dar uma satisfação. Tem muita gente que gosta de mim e que estava torcendo por mim, principalmente neste dia de hoje e, infelizmente, não aconteceu. Vou ficar sem entender por bastante tempo, porque não entra na minha cabeça você autorizar, fazer uma divulgação de uma pessoa, chega na hora e a pessoa simplesmente não conseguir cantar, com a justificativa de ‘ah, mas ela não ensaiou, ela não fez isso, não fez aquilo’, como se eu não fosse capaz de cantar uma música com ele", afirmou ela, que agradeceu o carinho dos fãs.

