Após traição no reality "A Grande Conquista", noivo de Victoria Macan se pronuncia

Rio - Victoria Macan deu o que falar no reality show "A Grande Conquista", da Record TV neste sábado (10). A influenciadora, que até então mantinha um relacionamento de 8 anos com David Mattos, aproveitou o tempo longe do namorado e o traiu com Murilo Dias dentro do programa.

Depois de muito flerte, abraços e até conchinha, os dois protagonizaram algumas cenas de beijo pra lá de quentes dentro da casa. No programa, Victoria revelou que o relacionamento com David não estava indo bem. Ela afirmou que o noivado era baseado em traições e disse que o empresário era tóxico.

No Twitter, David não deixou o caso quieto e se defendeu das acusações. "Difamação e calúnia em rede nacional é o jogo mais baixo que pode existir. Tudo isso pra justificar o injustificável. Jamais esperei isso de alguém que um dia antes de entrar pediu para eu preparar as coisas para o nosso casamento", iniciou.

"Sempre tratei ela com muito amor e respeito. Caso contrário não estaria comigo. Agora é muito fácil querer se livrar dessa situação jogando a culpa em mim. A pergunta é: Se eu sou tudo isso, por que não entrou solteira? Durante 8 anos vivi com as escolhas dela, me mudei para as cidades que ela queria morar, desfiz as amizades que ela queria que eu desfizesse. Não sou santo. Mas tóxico? Pelo amor de Deus"

"Passei horas dos meus dias votando para ela entrar no programa. Nervoso para que desse tudo certo. Desfiz toda a minha vida para a apoiar, para viver a vida dela. Mas é isso. Desejo todo o sucesso do mundo e espero do fundo do meu coração que seja feliz. Ela não merece nenhum tipo de ódio"

"Em um relacionamento de 8 anos, onde passamos boa parte da vida evoluindo juntos, é de se esperar que ambos os lados cometam erros durante o percurso. Eu já cometi, e ela também. Nosso relacionamento teve seus altos e baixos como qualquer outro, mas sei que não sou tóxico ou abusivo e quebra meu coração essa visão ser levantada por outros participantes em rede nacional, que não sabem nada sobre nossa vida. Desejo todo o sucesso e felicidade do mundo para ela. Vida que segue", finalizou.

