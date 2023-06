IZA escolhe vestido rosa de crochê para o início da nova fase do 'The Voice Kids'

Rio - IZA deixou os internautas babando neste domingo (11). Nas redes sociais, a cantora compartilhou uma série de cliques usando uma roupa totalmente inserida na tendência 'Barbie Core', inspirada na boneca da Mattel e nos tons de rosa. O vestido escolhido para a nova fase do 'The Voice Kids' era inteiro bordado com flores de crochê. Até o cabelo da artista ganhou as aplicações.

Em seu perfil do Instagram, a cantora fez três publicações com registros da roupa. "Vem que a fase de shows no 'The Voice Kids' está começando", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas ficaram babando com a beleza de IZA. "Meu Deus do céu, perfeita!", escreveu Patrícia Ramos. "Pô vai com calma aí, tenho problemas cardíacos, cara", disse um internauta. "Confirmou que é a artista secreta na trilha sonora do filme da 'Barbie'", brincou outro.

Na nova fase do 'The Voice Kids', que começou neste domingo, as crianças se apresentaram em Shows individuais e os técnicos poderiam escolher apenas uma delas. IZA escolheu Isa Camargo, que apresentou a música "Halo", da Beyoncé, e salvou Duda Mazolini, que cantou "Malagueña Salerosa", uma canção popular mexicana.

