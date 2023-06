'Não tem porque eu usar aliança', diz MC Daniel sobre namoro com Mel Maia

Rio - MC Daniel, que estava em turnê pela Europa até este domingo, confirmou o término de seu namoro com a atriz Mel Maia ao responder um comentário de um perfil de fofoca no Instagram. Tudo começou quando o tal perfil percebeu que o funkeiro não estava usando a aliança de compromisso que tinha com Mel — avaliada em R$ 33 mil — e o questionou sobre o anel. "Cadê a aliança?", questionou a página.

O funkeiro, então, confirmou o término. "Não tem porque eu usar aliança", disparou. A turnê de MC Daniel pela Europa acabou neste domingo. Antes disso, ele já estava circulando por Paris sem o anel de compromisso. Mel Maia foi vista usando a aliança até a última quarta-feira.

A atriz curtiu o final de semanas com amigas e ainda não falou sobre o término do relacionamento. Ela ainda mantém as fotos com MC Daniel no feed de seu Instagram, mas já apagou os "destaques" que tinha com o namorado na mesma rede social.