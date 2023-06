Em tratamento de câncer, Simony homenageia noivo na web: 'Obrigada por não soltar minha mão'

Rio - Simony, de 46 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para homenagear o noivo, Felipe Rodrigues, de 33, pelo Dia dos Namorados. No Instagram, a cantora, que está tratando um câncer de intestino, enalteceu sua relação com o artista e aproveitou para agradecê-lo pelo companheirismo.

"Meu eterno namorado. Um reencontro, né vida? Nos reconhecemos de novo. Obrigada por tanto, obrigada por não soltar minha mão. Todos conhecem a palavra amor. Eu também conhecia, mas viver de verdade, só com você. Eu te amo", disse Simony na legenda de um vídeo repleto de cliques românticos dos dois.

Nos comentários da publicação, fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho ao casal. "É tão romântico! Parabéns para esse lindo casal! Sejam felizes e aproveitem bem o dia de hoje", escreveu uma internauta. "Lindos!", elogiou outra. "Casal lindo e abençoado! Felicidades sempre!", desejou uma fã. "Este é o amor verdadeiro", observou uma usuária.