Thiaguinho e Carol Peixinho trocam declarações de Dia dos Namorados: 'Você colore minha vida'

Rio - Thiaguinho, de 40 anos e Carol Peixinho, de 38, usaram as redes sociais, nesta segunda-feira, para celebrar o Dia dos Namorados. No Instagram, o casal, que iniciou o relacionamento em 2022, aproveitou para trocar declarações de amor e ainda garantiu elogios dos fãs.

"Que delícia dividir a vida com você! Você é tão linda… Literalmente, linda! Eu amo sua alegria, seu jeito de enxergar a vida, sua leveza de alma! Admiro sua garra, seu comprometimento com as coisas e sua organização", iniciou o cantor na legenda de alguns registros românticos dos dois.

"Eu quero seu cheiro, seu beijo… Te desejo. Você tem tudo que eu preciso! Você é o que faltava em mim e é por isso que [hoje] me sinto completo! Te amo hoje e todos os dias, e quero ser sempre pra você o que você é pra mim! Obrigado por existir! Você colore minha vida, Carolina!", acrescentou o artista.

Em seu perfil, Carol também optou por enaltecer o parceiro. "Se relacione com alguém que faça seus olhos brilharem… E assim somos nós! Que delícia te amar e ser tão amada por você, meu amor", disse a influencer.



"Todo dia é nosso dia e a gente sabe disso. O tanto que a gente se celebra é lindo e precioso, seguiremos assim. Não poderia estar mais feliz. Te amo, muito, grandão, infinito", concluiu ela.

Nos comentários dos posts, seguidores aproveitaram para enviar mensagens de carinho ao casal. "Sejam felizes! Esse encontro é fruto do verdadeiro amor", pontuou uma internauta. "Sem condições para vocês dois! Amores!", escreveu outra. "Que casal mais lindo!", elogiou uma fã. "Eu amo!", declarou outra.