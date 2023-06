Flavia Pavanelli surpreende ao expor closet milionário: 'Parece uma loja'

Rio - Flavia Pavanelli, de 25 anos, impressionou a web ao mostrar seu closet luxuoso em um novo vídeo publicado no canal "Pod Delas", de Lucas Rangel, no YouTube. No registro, a atriz e influencer ainda aproveitou para mostrar mais detalhes dos cômodos da mansão em que vive com os pais, Flávio e Luciana e a irmã, Maria Clara.

Durante o bate-papo com Rangel, Flavia afirmou ser bastante disciplinada e por isso, possuir certa facilidade em manter a casa arrumada. Logo depois, a influenciadora mostrou seu closet devidamente organizado por cores e tipos de roupa para o youtuber, que não conteve a surpresa. "É impecável, parece uma loja", admitiu ele, que aproveitou para filmar a coleção de sete bolsas Hermes da artista.



Bem-humorada, a morena mostrou as áreas externas e internas de sua residência, passando por uma enorme piscina, que segundo ela, só utilizou cinco vezes, como também por uma sala de jantar com lustres luxuosos e paredes de mármore. Flavia ainda aproveitou para expor seu banheiro totalmente branco, repleto de itens de vidro e metais na cor rose gold.

Veja o vídeo