Novo amor! Jojo Todynho desembarca no aeroporto de mãos dadas com novo namorado

Rio - A cantora Jojo Todynho desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, de mãos dadas com seu novo affair, nesta segunda-feira, data em que é comemorado o Dia dos Namorados. A artista já havia revelado recentemente que está namorando há cinco meses, mas estava sendo discreta sobre o assunto e mantendo a identidade do rapaz em segredo.

"O off é muito mais gostoso. Você vive, não precisa expor nada", disse a cantora nos Stories, do Instagram, na noite deste domingo. A artista também revelou que seu novo namorado já era seu amigo e que a apoiou durante o divórcio de Lucas Souza. "E eu falo para ele: você é ridículo, assistiu tudo de camarote", disse.

"Estou passando aqui para desejar a todos um feliz dia dos namorados. Aproveite bastante, se emocione sim, abra o coração. Não permita que as coisas passadas te impossibilitem de viver. As coisas acontecem de uma maneira que a gente não entende, não imagina", finalizou a cantora.