Duda Reis ganha ingressos do noivo para show de Taylor Swift

Rio - Duda Reis foi surpreendida pelo noivo, o empresário Eduardo Nunes, com ingressos para o show da cantora Taylor Swift, que trará a "The Eras Tour" para o Brasil em novembro. No último domingo, o cabeleireiro presenteou a amada com um ursinho de pelúcia, onde estavam escondidos os ingressos para a apresentação da artista norte-americana.

O empresário compartilhou um vídeo da surpresa feita para a noiva. "A Duda é muito fã da Taylor Swift desde pequenininha e desde que ela anunciou a turnê, já tinha colocado na minha cabeça que iríamos de qualquer jeito, mesmo que eu precisasse atravessar o oceano. Quando a pré-venda abriu, coloquei um pessoal para ficar no computador horas e horas até conseguirmos, e: conseguimos", disse.



"Fiz essa surpresa de Dia Dos Namorados e não aguentei esperar para entregar porque estarei viajando no dia 12 de Junho. Meu amor, todos os seus sonhos são meus sonhos também e vamos viver mais um juntos. Eu te amo muito e agora já comecei a decorar as músicas para te acompanhar. Que venha novembro!"

Nos comentários, a influenciadora comentou o apoio do noivo na realização de seus sonhos. "Meu amor, eu te amo TANTO. Você me incentiva, me apoia, vive meus sonhos comigo e torna os meus sonhos, seus também. Obrigada por tanto, obrigada, mesmo. Mas, sem dúvidas, o maior presente que Deus me deu foi você. Eu te amo, muito! Que venha novembro (não esquece da playlist que baixei no seu celular do setlist todo do show)", brincou Duda.