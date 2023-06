Filipe Ret revela relacionamento com Agatha Sá

Rio - Filipe Ret assumiu nesta segunda-feira (12) o namoro com a influenciadora Agatha Sá, com quem foi visto durante o Amazon Music Festival, em Belém, durante o final de semana. O cantor usou as redes sociais para publicar um registro ao lado da morena, em um story com a legenda "Amor livre", em inglês.

Os dois já haviam sido clicados juntos ao desembarcarem em um aeroporto, após uma apresentação do artista, onde Aghata chegou a ficar no camarim ao lado de sua família e amigos.

A namorada de Ret também usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um momento ao lado do rapper. Na foto, eles aparecem em um elevador, com um coração usado pela beldade, para se referir ao amado.