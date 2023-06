Anitta mostra o corpo escultural em clique de biquíni

Anitta, de 30 anos, segue curtindo suas férias na Europa depois de se apresentar na final da Champions League, no último sábado. A Poderosa colocou o corpão pra jogo e exibiu as curvas perfeitas ao publicar um clique de biquíni no Instagram, nesta terça-feira. Ela ainda mostrou aos fãs um registro ao lado de Lexa, que reatou o casamento com MC Guimê recentemente, durante um passeio de barco.