Em 'Vai na Fé', Sol e Ben se beijam pela primeira vez em vinte anos e web reage

Rio - A cena que o Brasil aguardava há meses, finalmente aconteceu na noite desta terça-feira (13) no capítulo de "Vai na Fé", novela das 19h, na TV Globo. Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis) deram o primeiro beijo do casal na fase adulta, realizando o sonho dos que shippavam os dois na trama. A cena repercutiu não apenas nas telinhas, mas conquistou centenas de internautas que foram a loucura.

"O beijo bensol aconteceu e parece até que eu estou sonhando! Desde janeiro esperando os pretinhos se pegarem", disse um fã clube. "O beijo bensol é um dos maiores momentos da dramaturgia dessa década (2021 pra frente) vou contar pros meus filhos desse feito, sério", escreveu outro internauta. "Foram meses esperando o desenvolvimento deles e finamente aconteceu e com muita química, estamos em êxtase ainda", comentou um terceiro.

O casal viveu o momento romântico na trama, quando Sol chegou em casa, ao lado do advogado e ambos foram surpreendidos com a máquina de lavar transbordando espuma. Depois de Sol escorregar no piso molhado e ser segurada por Ben, que também caiu, os dois riram e lembraram dos bailes do "banho de espuma", que frequentavam quando jovens.



Foi a gente que pediu sim!!!! BEIJO BENSOL #VaiNaFé pic.twitter.com/VdMxo5ZkVf — TV Globo (@tvglobo) June 13, 2023

“Você se machucou?”, questionou Sol. “Não. Estou achando graça, parece o baile da espuma que a gente ia, lembra?”, perguntou Ben. Foram poucos segundos para que os dois se aproximassem e o beijo guardado por 20 anos acontecesse.

Confira algumas das reações dos internautas:

Petição pra dona Neide ser a madrinha do casamento, sem ela não tinha beijo BenSol. Importante dizer que nunca a critiquei. #VaiNaFé pic.twitter.com/0KFgC1opcW — Novelando (@novelandu) June 13, 2023