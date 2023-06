'Vai na Fé': Beijo entre Clara e Helena será exibido nos próximos capítulos

Rio - Para alegria dos fãs, a primeira cena de beijo entre Clara e Helena será exibida nos próximos capítulos da novela "Vai na Fé", da TV Globo. As personagens, interpretadas respectivamente por Regiane Alves e Priscila Sztejnman, irão protagonizar o momento romântico no capítulo 135, previsto para ir ao ar no dia 21 de junho, após a separação de Clara e Theo (Emílio Dantas).

Na sinopse da novela consta que Helena vai com Clara até o estúdio fotográfico. Seria nesta ocasião, que as duas protagonizariam um beijo carinhoso, segundo as especulações. A TV Globo confirma, em nota, que a cena do beijo está prevista, mas não dá mais detalhes sobre o futuro das personagens.

"Já estava previsto um beijo entre Clara e Helena. Sobre o desenrolar da trama das personagens, você pode acompanhar nos resumos que soltamos semanalmente", diz o comunicado.



Anteriormente, a Globo cortou por duas vezes uma cena de beijo entre as duas mulheres. A primeira foi quando Helena ajudava Clara a se exercitar e um clima mais intimista aconteceu. Já na segunda vez, o resumo do episódio mostrava Clara chorando e revelando suas inseguranças e fragilidades. Em sequência, Helena enxugaria suas lágrimas, diria o quanto estava linda, beijando-a em seguida na boca.