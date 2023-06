Fonte ligada a Céline Dion diz que cantora sofre com perda de movimentos

Rio - Um relato de uma pessoa próxima a Céline Dion acendeu o alerta sobre a piora no estado de saúde da cantora, que anunciou no ano passado, o diagnóstico de síndrome da pessoa rígida, doença neurológica que causa rigidez nos músculos e espasmos.

Segundo o portal norte-americano, RadarOnline, a artista não está conseguindo controlar os efeitos da síndrome e está perdendo os movimentos. "Para ser honesto, ela mal consegue se mexer. Céline está com muita dor. Ela tem a melhor equipe médica que o dinheiro pode comprar, mas as coisas não parecem boas. Sua doença é incurável. E por mais que ela tenha trabalhado nisso com médicos e terapeutas, ela simplesmente não está melhorando”, disse uma fonte ligada à Dion.

Céline se desfez de sua mansão em Las Vegas, onde fez shows por anos consecutivos, voltando para o Canadá, onde vive sua família. "Ela tem 11 irmãos e irmãs morando no Canadá. É um sistema de apoio incrível e amoroso para ela durante um período de crise pessoal", completou a pessoa que pertence ao convívio da cantora.