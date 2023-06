Agatha Sá, namorada de Filipe Ret, se manifesta após receber comentários transfóbicos

Após assumir o namoro com Filipe Ret, Agatha Sá rebateu, através do Instagram Stories, alguns comentários transfóbicos que tem recebido dos internautas. A influenciadora digital esclareceu que não é transexual e disse que se surpreendeu com as mensagens de ódio.

"Eu sou uma mulher cis (aquela que nasceu com sexo biológico feminino e se identifica como mulher) e bissexual. Não sou trans e não é uma ofensa quando perguntam se eu sou. Porém a transfobia que eu li aqui nos comentários foi tamanha que eu não consigo imaginar como seria se eu realmente fosse e estivesse passando por isso", afirmou ela.

"Estou torcendo muito para que a vida de vocês melhorem e vocês possam oferecer coisas boas aos outros. Afinal, a gente só oferece o que tem", concluiu.

As especulações sobre Ágatha ser transexual surgiram após Filipe publicar uma foto ao lado da amada, no Dia dos Namorados, celebrado na última segunda-feira, com a legenda "Free Love", que significa amor livre. Na tarde desta quarta-feira, o casal desembarcou juntinho no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio.