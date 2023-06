Carolina Dieckmann homenageia o marido e internet comenta: 'Irmãos'

Rio - Carolina Dieckmann virou notícia após compartilhar uma homenagem para o marido, Tiago Worcman. Nesta terça (13), internautas se surpreenderam com a semelhança entre a atriz e o diretor de TV, que completaram vinte anos juntos.

A famosa decidiu relembrar a história do casal com fotos dos dois ao longo dos anos, e aproveitou para se declarar para o amado em um poema na legenda da publicação. "Hoje fazemos VINTE anos juntos… Não sei o que acho mais bonito no mundo… Acho que nada. Nam, eu te amo com a força da eternidade. Adoro cada dia que a gente briga, que a gente se ama… Te amo, nos amo", escreveu.

Usuários das redes não deixaram de notar que o casal se parece bastante fisicamente: "Nossa casou com o irmão? Idênticos", comentou uma pessoa. "Eu pensei que era irmão dela", afirmou outra. "Só eu achei ele parecido com vc?", indagou uma fã. "Engraçado que até fisicamente vocês se parecem", disse outra.

Carol também afirmou no post que cultivava este amor desde sua adolescência, mas o casamento com Tiago só aconteceu em 2007. Os dois são pais de José Worcman, de 15 anos.