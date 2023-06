Ex-BBB Gustavo 'Cowboy' comemora harmonização facial: 'Ficando bonito'

Rio - O ex-BBB Gustavo Benedeti, conhecido como o "Cowboy" da edição, usou as redes para compartilhar o antes e depois de seu processo de harmonização facial. Nesta quarta (14), ele divulgou os resultados ao lado do médico responsável, Danilo Bravo.

Gustavo optou por colocar botox na testa e aplicar preenchimento na mandíbula, queixo, olheiras, lábios e bigode chinês. No vídeo com mais detalhes do processo, o ex-brother brincou: "Achava que só a 'Nestlé' fazia 'Sensação', viu? Mas o dr. Danilo também."

Os procedimentos foram leves e visaram apenas consertar algumas imperfeições no rosto do Cowboy, sem comprometer seus traços naturais. "Estou ficando bonito", comemorou o fazendeiro. Fãs do influenciador também aprovaram os resultados: "Nosso Gu ficou um príncipe", comentou uma internauta. "Ficou gatão" elogiou outra. "Meu amor, você ficou mais lindo do que já era", escreveu uma terceira.

Com a mudança, Gustavo se tornou mais um dos ex-BBBs que passaram por transformações estéticas depois de sair do programa. Só da edição de 2023, os ex-participantes Bruno Gaga, Paula Freitas e Cristian Vanelli também já fizeram harmonização.