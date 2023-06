Fabio Assunção pede ajuda dos admiradores para fazer trabalho da faculdade

Fabio Assunção, de 51 anos, usou o Instagram Stories, na noite desta quarta-feira, para pedir uma ajudinha aos seguidores. Cursando Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), o ator contou que precisava realizar um trabalho da faculdade e solicitou o auxílio dos fãs para responder uma pesquisa sobre a vida profissional dele.

"Galera, é o seguinte, me ajuda. Estou fazendo um trabalho pra faculdade e preciso fazer uma pesquisa qualitativa de satisfação. Estou escolhendo como tema: 'o que vocês acham do meu trabalho'? Não esculachem, por favor", diz o artista, no vídeo.

Gente como a gente, parece que Fabio fez o trabalho em cima da hora já que pediu agilidade de seus admiradores. "Mas é o seguinte, tem que fazer meio rápido porque estou fazendo o trabalho agora. Então, vamos tentar em 20 minutos", afirmou.