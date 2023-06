Alexandre Pires anuncia shows com o Só Pra Contrariar

Alexandre Pires e o grupo Só Pra Contrariar vão realizar juntos a turnê "SPC Acústico 2 - O Último Encontro", que vai rodar o Brasil. A novidade foi anunciada pelo cantor durante o especial "Som Brasil", da TV Globo, em sua homenagem, na noite desta quarta-feira.

"Estava com muita saudade desses caras. Existe muito amor e respeito entre nós, e essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também”, comemorou Alexandre no programa.

O primeiro show da turnê acontece em São Paulo, no dia 6 de abril do ano que vem. Outras cidades que estão na lista são: Florianópolis/SC (12/04), Curitiba/PR (13/04), Rio de Janeiro (27/04), Belo Horizonte/MG (27/04), Porto Alegre/RS (17 e 18/05), sem contar com as apresentações de Portugal nos dias 03 e 04 de maio. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira.

Fenômeno nos anos 90, o Só Pra Contrariar, formado por Fernando Pires, irmão de Alexandre, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó, vendeu mais de 20 milhões de discos e lançou hits como "Domingo", "Essa tal liberdade", "Depois do prazer" e "Que se chama amor". Em 2002, Alexandre decidiu seguir carreira solo, mas retornou ao grupo, em 2013, para comemorar 25 anos de carreira. A turnê, na época, durou dois anos.