Patrícia Poeta surge ao lado de filho na web e Manoel Soares elogia: 'Sou fã'

Rio - Patrícia Poeta, de 46 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para homenagear seu filho único, Felipe Poeta, de 20. No Instagram, a apresentadora publicou um clique em que aparece ao lado do rapaz e ainda recebeu elogios do colega de trabalho, Manoel Soares.

"Eu e meu filhão. Cada segundo com ele é muito especial. Te amo", escreveu ela sobre o jovem, que atualmente vive em Nova York, nos Estados Unidos.

Nos comentários do post, Manoel Soares surpreendeu internautas ao dispensar elogios à dupla. "Sou fã desse menino", afirmou o apresentador, que já foi alvo de boatos sobre manter uma má relação com Poeta nos bastidores do programa "Encontro", da TV Globo.

Os fãs, por sua vez, também não pouparam palavras de carinho aos dois. "Bonito como a mãe", opinou uma internauta. "Que lindo seu filho, teve a quem puxar, né?", brincou outra. "Lindo seu filho, parece muito com você", reparou uma usuária. "Lindos!", enalteceu uma seguidora.