Ana Clara troca beijos com o namorado durante banho de cachoeira

Ana Clara, de 26 anos, segue curtindo uma viagem romântica com o namorado, o advogado Bruno Tumolli. O casal está na Chapada dos Veadeiros. No Instagram, a apresentadora do reality "Túnel do Amor" compartilhou um clique pra lá de fofo ao lado do amado, em que os dois trocam um beijinho, durante um banho de cachoeira.

"Sigo apaixonada por esse lugar e por essa viagem", escreveu Ana na legenda da publicação. Nos comentários, Bruno se derreteu pela ruiva. "Eu sou apaixonado por você".