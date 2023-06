Preta Gil sobe ao palco em festa junina da cantora Karinah

Rio - Em tratamento de um câncer no Intestino, Preta Gil marcou presença na festa junina organizada pela cantora Karinah, na noite da última quarta-feira (14). A anfitriã aproveitou a comemoração, realizada em sua residência localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para renovar os votos de 10 anos de casamento com o empresário Diether Werninghaus.

Além de Preta Gil, a celebração contou também com apresentações ao vivo de Joanna, Dudu Nobre e as madrinhas do casal Alcione e Elba Ramalho. Dona da festa, Karinah não deixou de cantar para seus convidados.

No Dia dos Namorados, Preta Gil reuniu os amigos Pabllo Vittar, Carolina Dieckmann, Fernanda Paes Leme, Gominho e Gabi Melim para uma celebração. A cantora anunciou a separação de Rodrigo Godoy durante o tratamento da doença. Em recente participação no "Mais Você", da TV Globo, ela comentou a decisão.

"Primeiro que quando a gente casa, na igreja, o padre fala: 'na alegria e na tristeza, na saúde e na doença'...Então, você não espera que em um momento tão difícil, de sofrimento tão grande, vai ficar sozinha. Eu discuti muito isso [separação] com meus médicos, terapeutas e analistas, sobre ser o momento certo...Eu já estava insatisfeita com muitas coisas e após o diagnóstico, fiquei ainda mais insatisfeita com a nossa relação como casal. Não foi fácil, foi uma das dores mais profundas que já senti na vida, porque tinha muito amor", disse.