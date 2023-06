'Vai na Fé': Yuri confessa aos pais que namora outro rapaz

Rio - Depois de ser pego de surpresa com a notícia da gravidez de Guiga (Mel Maia), Yuri (Jean Paulo Campos) avisou para a influencer que assumiria o filho, mas confessou ter medo da reação dos pais, ao saberem de seu relacionamento com Vini (Guthierry Sotero) e de que vai ter um filho.



Em cena que vai ao ar nesta sexta-feira (16) em "Vai na Fé", o jovem leva seus pais, Edileuza (Jana Guinond) e Jefferson (Ubiraci Miranda), para um jantar no apart de Guiga, que conquista sua família, enquanto ele fica constrangido com toda a situação. A influenciadora digital sugere que o rapaz vá morar com ela, forçando uma aproximação entre os dois. Yuri perde a paciência e revela aos pais que não namora Guiga e nem fará posts com ela como um casal pois, na verdade, está com outra pessoa, o Vini.



Decepcionada, Guiga cogita contar a verdade para o rapaz, mas antes de falar com ele na faculdade, é interrompida por Vini, que chega empolgado contando sobre uma vaga de estágio no exterior. A estudante retoma as suas esperanças, enquanto Yuri não consegue esconder a decepção com a viagem do namorado.