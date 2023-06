Nasce primeiro filho de Lipe Ribeiro e Dessa Castorino

Rio - Lipe Ribeiro usou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para anunciar a chegada do primeiro filho com a influenciadora Dessa Castorino. O ex-participante do "De Férias Com o Ex" e empresário de 30 anos comemorou o nascimento do menino.

"Entendi o real sentido da vida nas últimas horas. Bem-vindo, meu moleque", escreveu no Instagram Stories. Em registro ao lado da influenciadora de 27 anos, Lipe Ribeiro avisou que o bebê está bem e que pretende compartilhar tudo com os seguidores.



"Foi tudo mais que perfeito. Ele veio mega saudável e já está aqui com a gente. Acabamos de sair da sala de parto, já choramos horrores e estamos indo para o quarto. Não vamos ficar fazendo mistério não, vamos mostrar tudo pra vocês como eu tinha prometido.