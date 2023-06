Gardênia Cavalcantti recebe chaves de carrão que pertenceu a Hebe Camargo

Rio - A noite desta quinta-feira (15) marcou um momento muito especial para a apresentadora Gardênia Cavalcantti, que comanda o "Vem com a Gente", na Band Rio. A morena levou para casa, uma das Mercedes-Benz que pertenceu a Hebe Camargo.

Os automóveis, que totalizavam cinco, administrados pela pioneira da TV, foram avaliados em R$ 1 milhão. O veículo adquirido por Gardênia é o modelo S 65 AMG branco, que foi o mais usado no dia a dia da artista, que morreu em 2012, vítima de um câncer no peritônio.

O carro de Hebe veio da Alemanha especialmente para ela, sendo entregue para a nova dona no imóvel onde morou, no Morumbi, em São Paulo. Para selar a entrega das chaves, a venda foi coroada com um gesto característico de Hebe: um beijo entre Marcello e Gardênia, como a loira fazia em seus programas ao receber convidados.