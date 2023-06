Susana Vieira publica foto em que aparece com nora na praia e afirma estar com saudades do verão

Rio - Susana Vieira, de 80 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para publicar registros de uma ida à praia com a nora, Ketryn Goetten. No Instagram, a atriz, que admitiu estar com saudades do verão, ainda garantiu elogios dos fãs.

"Cadê o verão, Ketryn? Saudade de pegar uma praia com você", escreveu ela na legenda da imagem em que aparece vestindo um maiô vermelho e estampado junto à uma belíssima saída de praia. "Neném, vem logo pra cá! Vamos para Bahamas, please [por favor]", respondeu a nora, que vive nos Estados Unidos com o marido, Rodrigo Otavio Cardoso, filho único de Susana.

Nos comentários do post, seguidores não pouparam elogios à dupla. "Lindas!", afirmou uma internauta. "Nossa, vocês estavam magníficas!", pontuou outra. "Quero ser Susana quando eu crescer", disse uma fã, bem-humorada. "[Ela está] Ótima aos 80 anos! Privilégio!", ressaltou ainda uma usuária.