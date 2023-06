Daniella Dias e Alexandre Henderson comandam a terceira temporada do 'Expedição Rio'

Sob o comando de Daniella Dias e Alexandre Henderson, a terceira temporada do "Expedição Rio" estreia neste sábado (17) e vai explorar as histórias ao redor das águas doces e mostrar os rios que o Rio não conhece. Ao longo de seis episódios, os apresentadores vão revelar as belezas naturais das regiões ribeirinhas e contar as histórias de moradores, além de encarar muitos desafios e aventuras.

"Os rios do nosso estado estão ao nosso lado diariamente, seja no caminho até o trabalho ou numa viagem de lazer. Eles estão ali por nós, mas nós não estamos olhando pra eles com o devido cuidado. O programa vai mostrar que é hora de nos virarmos de frente pra essas águas e preservá-las", afirma Daniella.



"Eu e Dani nos entendemos no olhar. É a segunda temporada juntos, então, o processo está mais 'azeitado'. Nós nos divertimos, rimos dos perrengues, choramos juntos com as superações e olha que foram muitas! Eu tenho medo de altura, a Dani também, mas na hora de encarar as aventuras damos as mãos e nos encorajamos mutuamente. Posso dizer que, além de parceira profissional, ganhei uma amiga. É bonito ver a nossa sintonia em cena. Temos histórias de vida parecidas e sabemos de onde viemos. Por isso entre a gente não há espaço para vaidade. É fechamento e ponto final", conta Alexandre.

No primeiro episódio, o programa vai até o município de Três Rios numa aventura de rafting para mostrar o encontro dos rios Paraíba do Sul, que nasce em São Paulo; Paraibuna, em Minas Gerais, e Piabanha, com nascente em Petrópolis, no único delta triplo fluvial da América Latina. Pelas águas, a dupla chega até a Reserva Biológica do Tinguá onde centenas de nascentes são protegidas e a água é captada para o abastecimento da Baixada Fluminense.

"Vou ser um pouco filosófico, nós somos um pouco rio", diz o apresentador, que enaltece também a história do Paraíba do Sul. "É o rio mais importante do ponto de vista de abastecimento, 60% dele é enviado para o Rio Guandu que fornece água pra cerca de 80% da Região Metropolitana."



O segundo episódio começa em Resende, onde o Paraíba do Sul, personagem principal do episódio, entra no estado do Rio. Em caiaques, a dupla conversa com um canoísta, que já remou o principal rio do estado da nascente até a foz. O Expedição Rio chega até Minas Gerais, bem na divisa com o estado do Rio, para conhecer um vilarejo em Itamonte banhado pelo rio Aiuruoca, O programa explora, ainda, o Parque Nacional do Itatiaia, onde fica a nascente do rio Campo Belo, principal fonte de abastecimento do município de Itatiaia. A viagem termina na Zona Norte com uma escalada.



"Um dos maiores desafios desse programa, pra mim, foi escalar. Eu brinco dizendo que sou atleta porque praticamos diferentes esportes e atividades no Expedição Rio, mas estar de frente pro meu medo de altura e tentar superá-lo foi algo grandioso que nunca vou esquecer", relembra Dani.



No terceiro episódio os apresentadores conhecem a Ceasa em Irajá, na Zona Norte do Rio e embarcam na boleia de um caminhão até Magé, na Baixada Fluminense pra acompanhar a rotina de caminhoneira e agricultora que vive na região da Bacia do Rio Inhomirim. O programa segue até Pau Grande onde os apresentadores aceitam o desafio de jogar futebol no distrito onde nasceu um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos: Mané Garrincha. A viagem segue pelas águas do velho Paraíba do Sul, dessa vez, nas regiões Norte e Noroeste do estado e vai até onde esse rio tão importante para o estado encontra o mar.



"Foi uma alegria conhecer parte da família do Garrincha, um homem que deu tantas alegrias pro nosso país e ainda está no imaginário das pessoas. Com certeza vai ter muita gente rindo do nosso "talento" futebolístico. A gente participa das atividades com alegria e riso frouxo nos momentos intrépidos. É muito prazeroso fazer um programa em que a gente se diverte trabalhando, conhecendo pessoas, ouvindo histórias e dividindo com o público as impressões que nos tocam", comenta Alexandre.



O rio Macaé, um dos mais preservados do estado, é o grande protagonista do quarto episódio que segue pela Região Serrana do estado explorando lugares como Macaé de Cima, Lumiar e São Pedro da Serra. A dupla vai ouvir histórias de cariocas e fluminenses que decidiram abandonar a agitação da cidade grande em busca de uma vida mais tranquila no interior que também tem aventuras, como arvorismo e rafting.



"O rio Macaé me encantou. Além da temperatura fria da água por conta dos mais de mil metros de altitude em que ele nasce, o rio é cristalino. É incrível saber que há pessoas que o preservam pra que ele fique assim", destaca a apresentadora.



Numa aventura de parasail, Daniella e Alexandre começam o quinto episódio direto da Baía de Guanabara, onde o rio Macacu deságua. Dali, vão até a cidade de Cachoeiras de Macacu, acampar próximo a um dos afluentes, o rio Guapiaçu. O programa também percorre cachoeiras como a das Sete Quedas, no Parque dos Três Picos e conhece as ruínas de uma igreja que testemunhou a criação da cidade de Cachoeiras de Macacu, onde um jequitibá milenar recebe o abraço de toda a equipe. O programa termina numa aventura de rapel negativo ao lado de pessoas com deficiência física em condição de uso de cadeira de rodas.



"O Expedição é um presente que recebi. Sou carioca, apaixonado pelo meu estado. É uma maravilha mostrar um Rio ainda pouco conhecido. Um Rio fora do circuito turístico. Um Rio cheio de histórias emocionantes com guardiões e guardiãs que lutam pela preservação do que é de todos", conta Alexandre.



No sexto e último episódio da temporada, Daniella Dias e Alexandre Henderson conhecem os rios da bacia do Guandu. A dupla vai até uma cidade que foi despovoada na década de 40 para que uma represa fosse formada para fornecer energia elétrica e abastecimento para a cidade do Rio. Uma história que, sem dúvidas, poucas pessoas conhecem. O episódio percorre lugares como Mangaratiba, na Costa Verde e Santa Cruz, na Zona Oeste. Essa expedição começa e termina com aventuras no ar que vão fazer a dupla ficar, literalmente, de cabeça pra baixo.



"O que o público muitas vezes não sabe é que a equipe do 'Expedição Rio' desbrava os lugares junto com quem está nos assistindo. O processo de criação do programa é coletivo. Sabe aquela equipe em que um ajuda o outro? É assim. Temos uma sintonia fina. Pensamos em cada detalhe juntos e, quando terminamos as gravações diárias, o assunto não termina. É, de fato, uma equipe apaixonada pelo projeto", pontua Daniella.