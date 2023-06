Larissa Manoela relembra fase ruiva e fãs pedem: 'Volta por favor'

Rio - Larissa Manoela aproveitou o dia do 'TBT' para desenterrar um registro de quando tinha cabelos ruivos. Nesta quarta (15), a atriz recebeu elogios de seus fãs, que encorajaram a famosa a pintar as madeixas de novo.

"Tbt de saudades da minha fase Ariel", escreveu Larissa na legenda. No vídeo, a artista aparece em um passeio de barco com os cabelos vermelhos ao vento, de biquíni lilás do tipo "cortininha". Ao som da 'Bossa do Mar', de Giacomo Bondi, a atriz faz pose de sereia e curte a brisa do oceano.

Seguidores foram aos comentários da postagem para enaltecer a beleza da influencer. "Menina, você nasceu pra ser ruiva. Por favor volte a ser", pediu uma internauta. "Eu amo essa fase sua ruiva", admirou outra. "Sereia maravilhosa", disse uma terceira. Até o noivo da empresária entrou na brincadeira: "Eu te amo meu sorvetinho de peixinha", declarou o também ator, André Luiz Frambach.