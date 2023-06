Camila Queiroz surpreende Klebber Toledo com festa surpresa: 'Te amo'

Rio - A atriz Camila Queiroz surpreendeu o marido, Klebber Toledo, com uma festa surpresa para comemorar seus 37 anos. Na última quinta (15), a artista compartilhou registros da celebração, que aconteceu no dia anterior (14).

Em seus stories, a famosa escreveu: "Surpresa" no vídeo em que mostra a reação do ator ao chegar na festa e ser recebido por seus amigos mais próximos. Klebber ficou radiante com a celebração inesperada, abraçando e beijando a esposa assim que percebeu o que ela tinha organizado.

A Marê de 'Amor Perfeito' decidiu tornar a data ainda mais especial com uma declaração em seu perfil. Nesta quarta, dia do aniversário do marido, ela se declarou: "Amor da minha vida, cara mais incrível que eu conheço, coração maior do mundo. Meu melhor parceiro de trabalho e o marido mais dedicado e apaixonado que existe. Que sorte a minha. Feliz aniversário, mor! Já disse o quanto te amo hoje?"

Seguidores se derreteram com as palavras de afeto e comentaram na publicação. "Lindos, perfeitos", escreveu a atriz Maisa Silva. "Eu amo esse casal", afirmou uma fã. "A nossa Barbie e o nosso Ken da vida real. Amo vocês", elogiou outra. "Que coisa mais linda esse amor!! Parabéns!", comemorou uma terceira.

O casal de atores se conheceu contracanando na novela 'Êta Mundo Bom!' e oficializaram sua união em 2018. Os dois também trabalham juntos apresentando o reality 'Casamento às Cegas', da Netflix, que estreou uma nova temporada este mês.