'Me faz sentir a mulher mais amada do mundo', diz Laura Neiva sobre Chay Suede

Laura Neiva, de 29 anos, usou o Instagram, nesta sexta-feira, para se declarar para o marido, Chay Suede, de 30. A atriz compartilhou uma foto do amado, que interpretou Ari em "Travessia", da TV Globo, e teceu vários elogios a ele. Os dois estão casados desde 2019 e têm dois filhos.

"Esse é o homem que me faz sentir a mulher mais amada do mundo. É o homem que enxerga coisas em mim que eu ainda nem vi, que me deseja, me apoia e me ouve de verdade. Ele faz questão de ser presente em tudo que é importante pra mim, ele faz eu dar as melhores risadas. Eu amo ser dele e ele ama ser meu. Neneco, você é muito especial", escreveu.

O ator comentou a publicação. "Você é tudo pra mim. Te amo tanto", ressaltou. Amigos do casal também reagiram à declaração. "Que declaração mais linda, que casal. Parabéns", disse Letícia Colin. "Sorte dele e sorte sua! Amo vocês!", comentou Regina Casé.