Maria Clara Gueiros expõe constrangimento em cena de beijo técnico: 'Enfiou a língua na minha boca'

Maria Clara Gueiros, de 58 anos, recordou uma situação constrangedora nos bastidores de uma novela da TV Globo durante uma entrevista ao podcast "Papagaio Falante", comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. A atriz contou que um figurante da emissora "enfiou a língua" na boca dela, enquanto gravava uma cena de "Insensato Coração" (2011) que tinha um beijo técnico.

"Só dou beijo técnico, a única vez que não dei, não foi por minha causa. Fazia uma personagem em uma novela do Gilberto Braga, que era pegadora, a Bibi. Tinha uma cena que estava em uma festa e um cara da figuração enfiou a língua na minha boca", relembrou Maria.

"Como sou muito educada, não queria falar para ele: 'Pô, não é assim que a banda toca, não faz isso'. E o diretor sem saber, coitado, porque ele estava longe, não estava vendo o que estava acontecendo dentro da minha boca. Ele repetia a cena, e o cara enfiava a língua na minha boca", continuou.



"Não conseguia falar nada, fiquei com vergonha. Tinha uma hora que olhava para a câmera, me comunicando com o diretor tipo: 'Pelo amor de Deus'. Acho que consegui falar para um assistente de produção: 'Ele está enfiando a língua na minha boca'. É muito constrangedor", concluiu.