Mariana Rios abre o coração em relato emocionado no Instagram

Rio - No comando do reality "A Grande Conquista", na Record TV, Mariana Rios usou as redes sociais para uma reflexão na tarde deste sábado. A apresentadora contou que durante uma entrevista recente, foi questionada sobre do que tinha falta, apesar de ser uma profissional com carreira consolidada.

"Naquele momento, toda a maquiagem que eu usava pareceu escorrer. Era como se, através do meu silêncio, ela pudesse me ver nua", disse a artista, contando que "a palavra falta a emudeceu".

A artista desabafou sobre a importância de escolhas, do caminho construído até hoje, reforçando que apesar de não ter tudo, se orgulha de suas lutas.

"Ninguém luta suas batalhas diárias. Ninguém colhe os frutos que você plantou. Ninguém chora suas lágrimas. A não ser você mesmo.", escreveu na legenda.

Confira o relato de Mariana: