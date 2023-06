Gabriel Santana posa em piscina durante viagem ao Ceará

Rio - Gabriel Santana usou as redes sociais neste sábado (17) para mostrar um mergulho na piscina do hotel onde está hospedado, no Ceará, por motivos profissionais. O ator apostou em uma bermuda branca e suas unhas em tons de azul claro, chamaram a atenção dos seguidores.

"Já quero esse azul", disse um internauta. "Gato e amei a cor da unha", escreveu outra. "A unha lindíssima", comentou um terceiro.

Seguindo orientações da produção do filme, o "Mosca" de "Chiquititas", não pode detalhar os fãs sobre os bastidores da produção, que está sendo rodada em Fortim. Nos próximos dias o longa-metragem vai contar com gravações na região de Canoa Quebrada.

O ator que soma dez anos da carreira, foi destaque no "Big Brother Brasil", este ano, depois de diversos trabalhos na TV e nos palcos. Sua estreia ocorreu em "Chiquititas" no SBT, em 2013. Gabriel também teve uma passagem por "Malhação" em 2019 e "Pantanal" em 2022, sendo ambas as produções na TV Globo.