Andressa Urach choca fãs ao contar que voltará a trabalhar em boate: 'Não sabe o que quer'

Rio - Andressa Urach , de 35 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para anunciar que voltará a trabalhar em uma boate de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A notícia surpreendeu os seguidores, já que o estabelecimento é o mesmo em que a modelo trabalhou no ano de 2021, quando anunciou que voltaria à prostituição, mesmo grávida do filho caçula. Na ocasião, seu ex-marido, Thiago Lopes, chamou a polícia para retirá-la do local.