Adriana Esteves e Vladimir Brichta prestigiam segundo show de Gilberto Gil e família no Rio

Rio - Um time de famosos prestigiou o segundo show da turnê "Nós, A Gente", em que Gilberto Gil canta ao lado dos familiares, no Qualistage, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Adriana Esteves e Vladimir Brichta foram algumas das celebridades que curtiram a apresentação, que conta com a participação de Preta Gil, em tratamento contra um câncer no intestino.

Ingrid Guimarães, Jonathan Azevedo, Paula Burlamaqui, Isabelle Nassar, Astrid Fontenelle, Andréia Sadi e o marido, André Rizek, também curtiram o show.