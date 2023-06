Didi Wagner anuncia término do casamento com Fred

Didi Wagner, de 47 anos, anunciou através do Instagram Stories, neste sábado, o término de seu casamento de 24 anos com o empresário Fred. A apresentadora não deu detalhes sobre o fim do casamento, mas informou que a prioridade dos dois será as filhas. Ela ainda pediu a empatia de todos neste momento.

"A todos que me acompanham por aqui, gostaria de compartilhar que, depois de 24 anos de união, chegou ao fim meu casamento com o Fred. Nossa prioridade máxima são nossas três filhas, que sempre receberão todo o nosso amor e suporte. Conto com a empatia de todos neste momento", diz o comunicado.