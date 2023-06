Lipe Ribeiro e Dessa Castorino saem da maternidade após nascimento de Dom

Rio - Os ex-participantes do "De Férias com o Ex", Lipe Ribeiro e Dessa Castorino, deixaram na tarde deste domingo (18), a maternidade onde nasceu o filho do casal, Dom, na última quinta-feira (15) em São Paulo. Os dois posaram apaixonados para fotos e trocaram beijos, além de falarem um pouco sobre os hábitos do pequeno.

"Ele dormiu o dia todo. Quando chegou o período da noite, ficou 'acordadão'. É igual ao pai. Não vou achar ruim", disse o influenciador, que se mudou para São Paulo depois da gestação da namorada, que conheceu no reality da MTV.

Para o momento especial, os dois decidiram vestir Dom com a cor vermelha, seguindo a tradição popular que diz que usar a tonalidade atrai sorte, paz, boas energias, saúde e proteção do mau olhado. Os dois moram em Alphaville, na região metropolitana. "Os pais da Dessa também moram em 'Alpha', acho que teremos uma boa rede de apoio", disse o rapaz.