Marcos Pitombo assume relacionamento com diretor de marketing

Rio - Marcos Pitombo confirmou através de sua assessoria de imprensa neste domingo (18) que está namorando o diretor de marketing Iasser Hamer Kaddourah. A informação começou a ganhar as redes sociais, desde que o companheiro do ator, publicou uma mensagem neste sábado (17) desejando feliz aniversário para o famoso.

"Esse é o cara que me inspira nesse planeta. A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construirmos juntos", escreveu Iasser, que comemorou a data ao lado de Pitombo, em um show do Jota Quest, em Porto Alegre.

No registro em que aparece em um barco ao lado do amado, Kaddourah ainda desejou "Feliz Aniversário" para Marcos. Os dois já haviam sido vistos recentemente em uma praia no Rio de Janeiro.