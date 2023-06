Branco Mello comemora cura de câncer em show e recebe o carinho do público

Branco Mello, de 61 anos, emocionou os fãs durante o show dos Titãs, que conta com a formação clássica em celebração aos 40 anos do grupo, no Allianz Parque, em São Paulo, na noite deste domingo. Em um momento da apresentação, o baixista e vocalista comemorou a cura do câncer que atingiu a hipofaringe.

"Estou feliz esta noite, todas essas noites, com meus velhos queridos amigos de uma vida toda. Fiz uma cirurgia muito grande na garganta, tirei um tumor. Só que agora estou aqui, vivo, curado, me divertindo, falando e ainda vou cantar pra vocês", disse ele, antes de apresentar a música "Tô Cansado". O artista recebeu o carinho do público e muitos aplausos.

Em 2021, Branco Mello ficou mais de um mês internado após realizar a cirurgia para remover um tumor na hipofaringe, reincidente do câncer que o cantor havia tratado em 2018. Ele ficou afastado de suas atividades durante sete meses e retornou aos palcos em junho de 2022.

Com formação clássica, composta por Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto, o Titãs realiza a turnê "Encontro". Os próximos shows do grupo acontecem em Vitória (23/06) e Ribeirão Preto (30/06). Em outubro, a banda se apresenta nos Estados Unidos.