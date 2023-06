Sandy celebra aniversário da mãe e fãs apontam semelhanças entre elas

A cantora Sandy, de 40 anos, celebrou o aniversário da mãe através do Instagram, nesta segunda-feira. A filha de Xororó publicou uma foto em que aparece abraçadinha com Noely, que completa 63 anos, e se declarou para ela.

"Hoje é o dia da mãe mais linda do mundo… E a mais fofa, a mais dedicada, mais amorosa, mais parceira, mais amada, mais companheira, mais amiga, a mais especial. Te amo, mãe!! Mas muuuuito! Que no seu dia você receba de volta todo amor que você espalha, que você planta nesse universo", escreveu a cantora.



Nos comentários, os fãs apontou a semelhança entre elas e felicitou Noely pela data especial. "Imagino a sua tranquilidade de saber exatamente como vai ficar com o passar dos anos…Eita mãe linda! Parabéns pra ela", comentou um internauta. "Parabéns, Noely. Muitas felicidades. Como dizem, você está mais parecida com a Sandy do que ela própria!", afirmou outro.