Jade Picon nega romance com jogador brasileiro durante temporada na Europa

Rio - Durante sua temporada na Europa, onde aproveitou alguns dias ao lado de amigas como Marina Sena, Anitta e Juliette, Jade Picon afirmou não ter beijado nenhum brasileiro. A informação da ex-BBB foi divulgada nesta segunda-feira (19), rebatendo boatos de que estaria envolvida com o jogador Rodrigo Guth, que estava junto das famosas na viagem.

"Das bocas que eu beijei nessa viagem nenhuma é brasileira. Mais uma vez meu nome envolvido em fake newsssss. Eu tô vivendo, tô feliz e isso faz parte da vida que eu escolhi para mim, então nem abala a minha vibe, mas é sempre bom lembrar: não acreditem em nada na internet que não tenha prova concreta", disse a atriz.

Por fim, Jade ainda reforçou que saiu do país para buscar coisas novas, se referindo a ter ficado com homens de outros países. "Falar qualquer um fala! Saí do Brasil pra explorar coisas novas, gente, pelo amor!!", pontuou.