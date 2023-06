Jean Paulo Campos recebe homenagem de Larissa Manoela no 'Encontro'

Rio - Durante sua participação no "Encontro com Patrícia Poeta", desta segunda-feira (19), Jean Paulo Campos, recebeu uma surpresa de Larissa Manoela, amiga de longa data, com quem cresceu ao longo das gravações de "Carrossel", no SBT.

"Falar de você é sempre muito especial! Você já é um sucesso e eu tenho acompanhado há anos essa evolução como pessoa e como profissional. Te admiro muito e estou muito feliz pelas suas conquistas. Estou sempre aqui torcendo por você e te admirando cada vez mais. É lindo te ver brilhar na novela. Tô com muita saudade", disse a atriz, que também foi contratada pela TV Globo, onde o ator está no ar como o personagem Yuri.

Como Cirilo e Maria Joaquina, no remake escrito por Íris Abravanel, os dois marcaram uma geração após a primeira exibição da novela na emissora. Em entrevista no programa, o ator relembrou que a amizade dos dois vem antes mesmo das gravações na emissora paulista.

"Eu cresci com a Larissa! Antes de 'Carrossel' a gente já se conhecia, então, ela está no meu coração para sempre. Eterna Maria Joaquina", afirmou Jean.