Andressa Urach rebate críticas na internet

Rio - Andressa Urach usou as redes sociais nesta segunda-feira (19) para mandar uma indireta para os seguidores que a criticaram depois de anunciar seu retorno à boate de entretenimento adulto, onde trabalhou quando se prostituia.

"Quanto mais falam sobre mim, mais o meu bumbum cresce", escreveu ela, ilustrando com uma foto do ensaio que fez para divulgar o Miss Bumbum, concurso que a tornou famosa.







Localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a boate é voltada para o público que busca relacionamentos sexuais durante a noite da região. "Eu avisei que eu mesma contaria… Estou voltando amanhã, sábado, para o Gruta Azul Club. O melhor da vida passa por aqui! Espero vocês lá", compartilhou a influenciadora através do Instagram no último fim de semana.

A modelo chegou a ter uma breve passagem pelo espaço em 2021, mesmo quando estava grávida de seu filho, Leon, que hoje tem 1 ano e 4 meses. Na época, o ex-marido,Thiago Lopes, chamou a polícia para retirá-la à força do local.

Internautas se chocaram com a revelação de Urach, já que em maio ela havia saído do OnlyFans e desistido de apresentar o Miss Bumbum Brasil, anunciando que estava voltando para a Igreja Universal do Reino de Deus. "Esse momento é abrir mão de um valor bem simbólico, que é bem rápido e fácil, mas para a alma traz muitas dores", disse ela em vídeo publicado no momento da decisão.