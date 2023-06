Saiba quem é Vivi Wanderley, a herdeira bilionária que está viajando com Anitta, Juliette e Jade Picon

Rio - Anitta, Juliette e Jade Picon estão dando o que falar durante suas férias na Europa. Quem está acompanhando a viagem já deve ter percebido que uma quarta pessoa está o tempo todo ao lado das artistas: trata-se da influenciadora digital Vivi Wanderley, que é super conhecida em redes sociais como o Tiktok.

Vivi nasceu em Miami, nos Estados Unidos, e acumula mais de 15 milhões de seguidores no Instagram. Ela também é dona de uma fortuna bilionária. Vivi é filha de Saulo Wanderley Filho. Ela tem como tio-avô o empresário Walduck Wanderley, dono da empreiteira Cowan, e um dos homens mais ricos do Brasil.

Vivi é uma das herdeiras da fortuna bilionária porque quando Walduck morreu, em 2004, quem assumiu a empresa foi o irmão mais novo dele, Saulo Wanderley, que vem a ser o avô de Vivi. Ele comprou a parte das filhas de Walduck e se tornou o único dono da construtora.

Aos 22 anos, a influenciadora costuma mostrar sua vida luxuosa, com direito a viagens de jatinho, lanchas e até uma ilha particular em Angra dos Reis, em suas redes sociais. Ela começou a carreira na internet e vem tentando se consolidar como cantora. Ela é dona dos hits "Playground", que tem mais de 24 milhões de ouvintes no Spotify, e "Vingancinha", que conta com mais de cinco milhões de visualizações no YouTube.