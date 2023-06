Luciana Gimenez se emociona com recuperação de fratura na perna

Rio - Luciana Gimenez realizou uma radiografia nesta terça-feira (20) e atualizou os seguidores sobre o processo de recuperação da perna após sofrer um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos, no início do ano. A apresentadora de 53 anos exibiu as imagens do exame.

"A saga continua? Ou vai acabar logo?", perguntou ao médico. "Acho que estou chegando ao final. Parece que está coladinho aqui", completou Luciana enquanto observava as imagens da radiografia. Ela ainda ficou chocada ao perceber a reparação do osso fraturado. "Já está colado? Pare, que vou chorar aqui", afirmou emocionada.



Um mês após o acidente, a apresentadora desabafou sobre as dificuldades enfrentadas para voltar a andar depois do uso de muletas. "Isso foi o que aconteceu quando o médico falou para mim que eu poderia andar. Só que aí, até conseguir dar o primeiro passo, parece uma besteira... Porque a gente faz isso automaticamente, ninguém lembra como aprendeu andar", frisou.