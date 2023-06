Clara Buarque celebra aniversário do avô, Chico Buarque: 'Te amo, Voíco'

Rio - Clara Buarque, 24 anos, aproveitou o aniversário do avô, Chico Buarque, para postar uma declaração de afeto em suas redes. O cantor completou 79 anos de vida nesta segunda (19), e a neta não perdeu a chance de deixar sua homenagem para o músico.

A famosa postou uma série de fotos do avô ao longo dos anos e escreveu: "Dia desse sorriso que só me traz alegria. Desse orgulho que não cabe em mim. Como posso homenagear você se todas as formas parecem simples perto do que você merece? Sorte a minha poder te chamar de avô e ver um pouco de você em mim."



Clara também contou que vivia um constante aprendizado ao lado do artista e até se emocionava com suas obras. "Você veio ao mundo pra mudar a vida das pessoas através da musica, da escrita, das palavras. E faz isso da forma mais linda e delicada que eu já vi em toda minha vida. Eu te amo muito, Voíco! Feliz 79 anos e que venham muitos mais anos de vida!", completou.

Fãs do cantor se derreteram com a homenagem e o parabenizaram nos comentários. "Lindas palavras Cacá! Amei, viva Chico Buarque. YES, que sorte a nossa de sermos parte desta família LINDA!", declarou Bebel Gilberto, sobrinha de Chico. "Coisa linda demais! Viva o nosso gigante da música brasileira", desejou um internauta. "Feliz vida Chico! Sou sua fã desde que nasci", confessou outra. "Maravilhoso! Parabéns pro nosso Chico!! Saúde e paz!", celebrou uma terceira.