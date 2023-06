Jojo Todynho passeia de carro com novo namorado

Rio - Jojo Todynho usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para publicar um vídeo em que aparece ao lado do namorado, Renato Santiago, com quem assumiu recentemente um relacionamento. Nas imagens, a cantora está dentro de um carro de luxo, com direito a detalhes requintados, como um banco de couro caramelo.

No boomerang, Jojo se filmou e mostrou o braço musculoso e tatuado do companheiro, que não apareceu com seu rosto no vídeo.

Nesta segunda-feira (19) a funkeira exibiu em seu Instagram, um mmento em que usava uma gargantilha que levava um pingente com a inicial do nome de seu namorado.