Gabi Martins sensualiza em foto seminua: 'Nova Globeleza'

Rio - Gabi Martins, de 26 anos, agitou a internet nesta segunda (19) ao posar praticamente pelada em suas redes. A cantora compartilhou alguns cliques tirados nos últimos meses e recebeu elogios.

Apesar da famosa exibir suas curvas na maioria das fotos do post, foi o primeiro registro da sequência que chamou atenção dos internautas. Na foto, Gabi aparece com uma calcinha "nude", da cor de sua pele, e conta com apenas algumas pinceladas de tinta dourada para cobrir seus seios. "Mil versões de mim", escreveu ela na legenda.

Seus mais de 13 milhões de seguidores não perderam tempo e encheram a postagem de elogios: "Todas as versões são perfeitas", comentou um fã. "Estou digitando com os pés, pois com as mãos estou aplaudindo", brincou outra. "Mulher mais linda do mundo", admirou um terceiro.