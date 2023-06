Brasileira sofre ataques racistas após revelar que traiu marido com Axl Rose

Rio - A brasileira Erica Mindegaard tem recebido ataques racistas após viralizar por contar que traiu o marido, o dinamarquês Nikolaj Mindegaard, com Axl Rose, o vocalista da banda Guns N' Roses. Segundo ela, o episódio de infidelidade teria ocorrido no último sábado, durante a passagem do cantor pela Dinamarca, país em que vive.

Erica, que nasceu em Caxias, no Maranhão, é casada há mais de dez anos com Nikolaj. Os dois são pais de uma menina, de 12 anos e um menino, de 8, e vivem juntos no país europeu. No Instagram, onde acumula mais de 15 mil seguidores, a brasileira enviou um recado para aqueles lhe enviaram ataques racistas.

"Só quero informar que os racistas estão sendo todos printados. E não adianta se esconder atrás de fake. Já sabe, né?!", anunciou ela, via stories.

Nos prints das mensagens ofensivas recebidas por Erica, é possível ler até mesmo ameaças contra sua vida. "Preta feia. Vad**, merece morrer! Não sei porque os gringos ainda se misturam com essa raça suja!", disse uma das racistas expostas por ela.